José Mayans sugirió que el ministro de Economía tenga respaldo del Frente de Todos

"Hay que bajar todos los desencuentros. Yo si fuera Alberto la llamaría a Cristina sin ningún problema, pero es una cuestión del presidente si lo hace o no. Lo más importante es que la gente no reciba el impacto de todo esto que está pasando. Va a ser complejo para el próximo ministro de Economía próximo si no tiene el respaldo de todo el Frente de Todos", aseguró el legislador de Formosa en una entrevista con el programa "¿Cómo la ves?", que conduce Gabriel Sued y se emite por Radio Futurock.fm.

El senador nacional opinó que "tiene que ser inmediato el nombramiento del próximo ministro de Economía". "Antes que el lunes abran los mercados, hay que comunicarle temprano al pueblo argentino quién será el ministro para que las cosas se tranquilicen", destacó Mayans al referirse al impacto que pueda tener la designación del nuevo titular del Palacio de Hacienda sobre el mercado cambiario.

Al hacer un análisis de la administración de Guzmán al frente del Ministerio de Economía, Mayans sostuvo que "llevó adelante una gestión muy difícil por la deuda", y que esa situación "creó una división y un desencuentro en el Frente de Todos, incluso en la votación del acuerdo con el FMI". "Una vez que se arregló el tema de la deuda, el problema más grave que tenemos es la base monetaria que quedó en el Banco Central", concluyó el senador formoseño.