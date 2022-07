Joe Biden postergó su reunión con Alberto Fernández

Según pudo saber TN, el funcionario norteamericano explicó que toda la agenda de Biden quedó congelada hasta tanto no pueda volver a su rutina diaria. Eso sucederá cuando el test de covid le de negativo al presidente de Estados Unidos.

Argüello retransmitió inmediatamente esta información al canciller Santiago Cafiero. Si bien la reunión no queda suspendida sino postergada, no hay una fecha estimada en la que se pueda concretar. Toda la agenda de Biden tiene que ser reformulada. Un dato que ilusiona al Gobierno argentino es que la Casa Blanca no suspendió las visitas que tienen pautadas para la tarde de hoy agentes de seguridad y ceremonial.

Son delegaciones que viajan antes de cada presidente para realizar un reconocimiento de los lugares que visitará, en este caso, Alberto Fernández. Que no hayan suspendido estas visitas podría indicar que la reunión podría ser postergada a la brevedad.

El Gobierno apostaba mucho a esta reunión bilateral. Desde que se confirmó a fines de mayo, desde Washington están trabajando para concretar una agenda enfocada en los negocios y posibles inversiones. La inclusión de la ministra Silvina Batakis en la delegación era una muestra de la importancia que querían imprimirle.

Lo cierto que la nueva fecha es una gran incógnita, teniendo en cuenta que ni la propia Casa Blanca sabe cuándo Joe Biden podrá volver a tomar los compromisos habituales de presencialidad. Mientras tanto el presidente norteamericano sigue trabajando con una agenda virtual.