Joe Biden pierde imagen: ¿irá por la reelección?

La mayoría de los demócratas dice que preferiría a otro candidato para la elección en 2024 que no sea el presidente Joe Biden, lo que marca un nuevo dato del retroceso entre votantes del mandatario de Estados Unidos. El 64 por ciento de los demócratas encuestados no quiere a Biden en 2024, quien tiene un respaldo de apenas el 26%, según el sondeo de The New York Times/Siena College.