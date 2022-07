Internaron de urgencia a Pepe Cibrián

Al parecer, comenzó a sentirse mal luego de que trascendiera que su esposo, de quien se separó luego de que se viralizara un video del joven a los besos con otro hombre, estaba atrincherado en la casona que compartían en Pilar.

En diálogo con Clarín, el empresario teatral comentó que llamó a la guardia después de sentirse mal: “Tuve un problema del corazón. Llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por dos días y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar”.

Según explicó a ese medio, el doctor le aconsejó que intente distraerse con paseos diarios ya que lo que sufrió es una crisis emotiva. Pepe se encontraba llevando adelante los ensayos de Dorothy, la obra que estrenará en octubre en Córdoba.

Consultado por TN Show, Pepe Cibrián se mostró preocupado por el escándalo en el que se vio involucrado en los últimos días. “Espero recuperarme”, dijo sobre los problemas de salud que enfrenta debido al estrés