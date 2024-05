El jurado del tribunal de Nueva York parece que la creyó, declarando culpable al expresidente de 34 cargos relacionados con la falsificación de registros contables para encubrir un pago que el abogado de Trump le habría realizado a Clifford para comprar su silencio sobre la relación y así proteger su campaña electoral de 2016.

Ahora es el juez del caso tiene que imponer la condena, algo que sucederá el 11 de julio. “Soy un hombre muy inocente”, dijo Trump al salir del juzgado, retando a los ciudadanos al juicio de las urnas en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Quién es Stormy Daniels, la actriz porno del juicio contra Donald Trump

Stephanie Gregory Clifford nació en Baton Rouge, en el sureño estado de Luisiana, en 1979, y es amante de los caballos. De pequeña su sueño era ser veterinaria, pero tras el divorcio de sus padres, cuando tenía 4 años, fue criada por su madre, a quien le costaba mantener económicamente a la familia.

A los 17 años empezó a trabajar como stripper en un club. Cuando empezó a hacerse más conocida decidió adoptar un nombre artístico. Como fan de la banda de rock Motley Crue, decidió rendirle tributo a la hija del bajista de del grupo, que se llama Storm. El apellido es en honor a la marca de whisky Jack Daniel's.

La carrera de Stormy Daniels como actriz porno

En 2000 empezó su carrera como actriz de películas para adultos con la productora Wicked Pictures, con la que tuvo una carrera prolífica. También participó en cintas de Sin City Studios. En 2004 empezó a dirigir películas pornográficas para Wicked Pictures y luego también trabajaría como guionista.

La experta en cine para adultos Kelly Roberts le dijo a la BBC que Stormy Daniels fue una pionera en esa industria. "En esa época no había mujeres directoras. Era inaudito. Eran todos hombres", señaló.

Por su trabajo como directora, Daniels obtuvo varios premios de la revista Adult Video News (AVN), considerados los equivalentes de los Oscar de la industria pornográfica. Y en 2014 su nombre fue añadido a los salones de la fama de la revista AVN y de la organización X-Rated Critics Organization.

Según el cineasta Judd Apatow, quien le dio papeles en dos de sus películas, Daniels "no es alguien a quien subestimar". "Es una mujer de negocios muy seria y una cineasta que ha tomado las riendas de su carrera", aseguró Apatow a The New York Times hace unos años.

Fuente: BBC