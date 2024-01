Papa Francisco, contra el alquiler de vientres: "Deplorable"

"El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada", aseguró. En su opinión, no solo "ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño", sino que "se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre".