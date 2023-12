Afirman que Israel ya sabía que Hamas iba a atacar

Según publicó el periódico The New York Times, funcionarios de Israel obtuvieron el plan de batalla de Hamás para el reciente atentado terrorista hace más de un año. La publicación estadounidense tuvo acceso a documentos que muestran correos electrónicos y entrevistas detallando todo lo que pensaba hacer Hamás. No obstante, los funcionarios militares y de inteligencia israelíes desestimaron el plan por considerarlo demasiado difícil de llevar a cabo por la agrupación.