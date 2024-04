Una familia necesita 1.500..000 de pesos para ser clase media

La clasificación de estratos sociales establecida por el organismo indica que las familias con ingresos inferiores a $442.238,67 se encuentran en situación de indigencia, es decir, no cuentan con recursos suficientes para cubrir el costo de una Canasta Básica Alimentaria (CBA). Aquellas cuyos ingresos oscilan entre $442.238,67 y $766.146 se consideran "pobres no indigentes", ya que pueden cubrir necesidades alimentarias pero no alcanzan para adquirir una Canasta Básica Total (CBT).