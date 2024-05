"El resto, el conductor y el acompañante, se negaron al traslado", agregó. "La señorita fue traslada del Fernández. Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida. El resto no se quisieron trasladar. No tenían ningún tipo de lesiones", detalló.

Un jugador de Estudiantes chocó una estación de servicios

Con la Copa Libertadores en marcha, el Pincha no tiene descanso: debe prepararse para lo que será el cuarto partido de la fase de grupos. El próximo miércoles 8 de mayo, se medirá con The Strongest, en un partido que no será tarea fácil. Es que se jugará en Bolivia y el viaje y la altura son un condicionante conocido.

El tiempo para descansar es muy poco, ya que debe prepararse a nivel físico y mental para tener una buena chance y poder sumar puntos. En la Zona C, el equipo de La Plata se encuentra en el tercer puesto con la misma cantidad de puntos que el equipo boliviano (4), y los dos siguientes compromisos (Gremio y Huachipato) tampoco serán un trámite. ¿Podrá el título de campeón darle el impulso en la Copa Libertadores?