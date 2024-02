Sindicato acordó un aumento del 45% sobre los salarios de enero

Según Víctor Santa María, Secretario General, esto se debe a "la creciente inflación acumulada a lo largo de 2023 y las imprevistas medidas en el sector de la economía adoptadas a partir de diciembre pasado", por el gobierno de Javier Milei, que "impactan en el incremento del costo de vida, en el aumento de precios y en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios".

"Este escenario interpela a las partes en aras del cumplimiento efectivo de la demanda constitucional de condiciones dignas de trabajo, suficiencia del salario base de la subsistencia de los trabajadores/as, e indica la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la remuneración", remarcó.

Por otro lado, reveló que las partes, siendo éstas tanto SUTERH como FATERYH, en representación de los trabajadores de la actividad, y los representantes de las cámaras del sector, "se comprometieron a reunirse a fin de febrero a fin de establecer una recomposición y/o incremento salarial".

¿Cuánto cobrarán los trabajadores de edificios en marzo?

Con estos nuevos incrementos anunciados, el básico de un encargado permanente con vivienda de la cuarta categoría llega a $441.477, mientras aquel que tenga el cargo de intendente cobrará un piso de $793.308.

Para todos los casos, los adicionales, a nivel acumulativo, trepan por encima de los $130.000. Estos incluyen: suplencia, retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina, plus por antigüedad, plus por limpieza de cocheras, plus por Zona Desfavorable, entre otros.

Fuente: Perfil.