Paro docente: "lo que se ofertó para este periodo queda en suspenso"

En diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza), el funcionario dijo que de cara al pago del sueldo de febrero, que comenzarán a pagarse el viernes 1º de marzo, "se va a liquidar con el último aumento que se dio, que fue en enero". "Al no haber acuerdo en lo que se ofertó para este periodo queda en suspenso, porque se quedó abierto para seguir dialogando, o sea que se liquida como se venía liquidando, sin ningún ningún tipo de adicional y obviamente sin el Fondo de Incentivo Docente y sin Conectividad, que son los fondos que no estábamos haciendo cargo que Nación no había mandado y lo estábamos ofreciendo por única vez para este mes".