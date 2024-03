Manuel Troncoso: "Nos cuesta mucho entender las 48 horas de paro"

"La adhesión al paro de CTERA del lunes la entendemos porque fue de un recorte de Nación de manera intempestiva. Como entendemos que los trabajadores no deben ser la variable de ajuste, el Gobernador dijo 'yo me hago cargo' cuando en otras provincias no sucedió. No solo se hizo cargo de ese fondo (FONID) en un contexto nacional asfixiante sino que además ofreció un aumento del 18% moviendo la base de cálculo sino que además se hizo cargo del código. Es raro que no hayan apelado al sentido común", sostuvo el Ministro.