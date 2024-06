La Justicia de Brasil condenó a seis años de prisión a Juan Darthés por estupro contra Thelma Fardin

“Deberá cumplirlo en un régimen abierto, o sea, que puede salir del penal durante el día”, detalló la letrada en diálogo con Infobae.

Tras conocerse la noticia de la condena contra Darthés, se informó que Fardin y Amnistía Internacional convocaron para este lunes a las 17.30 a una conferencia de prensa, donde hablará la actriz, su abogada, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina; y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

En junio del año pasado, la Justicia de Brasil había ratificado la absolución del ex protagonista de “Patito Feo” en una instancia previa a la apelación de la sentencia. En el sistema judicial brasileño se denomina “embargo”, donde se le solicitan explicaciones al juez a cargo de la causa. El magistrado admitió errores materiales y que no estaría prescripto el atentado al pudor. Pero generó cuestionamientos al considerar que los testimonios de testigos de la serie no eran suficientes para dar por probados los tocamientos y el sexo oral.