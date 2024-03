La angustia de una comerciante de Colón: "Me llegó una boleta de un millón de pesos y no la voy a poder pagar"

En ese sentido agregó: “A eso se suma la decisión de quitar los subsidios a la energía en todo el país. Nos han informado que esta vez no habrá discriminación a favor de la ciudad de Buenos Aires en detrimento de todo el país, pero no es consuelo, porque los entrerrianos estamos recibiendo la boleta de luz muchísimo más cara”.

“La empresa de energía eléctrica recibe el costo del gobierno nacional como una decisión inapelable. Estamos tratando de generar un plan de pagos para esta boleta, que combina un mes con elevado consumo producto del calor y la quita de subsidios del gobierno nacional”, había dicho el mandatario.

Pero el tema no quedaría ahí. A punto de ingresar a la Casa del Bicentenario, una comerciante colonense se acercó a las autoridades y –boleta en mano- hizo su descargo.

“Señor gobernador, señor intendente, con todo respeto. Soy una ciudadana común y tengo un comercio, trabaja mi familia. Con mucho sacrificio tengo todo al día y todo pago. Me llegó una boleta de un millón de pesos y no la voy a poder pagar. Que me lo solucionen en tres meses no es una solución, porque incluso esos tres meses tienen un 7% de interés. No quiero pagar eso, porque no corresponde”, dijo.

Luego, interpeló: “¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a ajustarnos los cinturones? Estamos dispuestos a acompañar, pero una cosa es ajustarnos el cinturón y otra es ponernos una soga al cuello. Si no pago esta boleta de luz, me la cortan, entonces voy a tener que cerrar mi negocio y no voy a poder trabajar”.

“Por favor, necesito saber que usted va a intentar hacer algo y que nos lo diga aquí. A todos los ciudadanos nos va a pasar, seguramente les vino la boleta”, comentó.

“A todos nos vino la boleta”, comentó Frigerio. A lo que la vecina respondió: “Señor, usted tal vez tenga otros medios para pagar. Yo podría pagarla. Pero, ¿saque qué? Creo que no lo merezco”.

En este sentido, el gobernador apuntó: “El costo de la energía eléctrica es una decisión del gobierno nacional. Vamos a dar la pelea que no se dio antes para lograr que a la represa CTM, que es binacional pero está en territorio entrerriano, le den el tratamiento que se merece”.

Fuente: El Entre Ríos