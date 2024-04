José Mujica indicó que los "argentinos cruzan a comprar repelente" y cuestionó a Milei

El expresidente José Mujica volvió a criticar el gobierno de Javier Milei en Argentina, ahora por la gestión de la epidemia de dengue que sufre el país vecino y pidió no descuidar el sistema científico: “La Argentina, más que nunca, esa alegre y formidable Argentina que fue esplendorosa, cada vez se parece más a lo que es nuestra pobre América Latina”, advirtió, y recordó que “ningún cordero se salvó balando”.

Al respecto, el expresidente señaló que estaba al tanto de la escasez y de los altos precios del repelente en Argentina. “Me consta porque han venido algunos argentinos y se han llevado bastante repelente de acá”, contó, y añadió “que viajen a Brasil a conseguir porque nosotros nos vamos a quedar en la lona”. Esto, en relación a la propia situación que experimenta Uruguay con la propagación del virus donde, en lugares como Salto, es particularmente preocupante.

Para Mujica, las cifras de 180.000 contagios y 129 muertos del otro lado del Río de la Plata responden a una “falta de previsión” de lo que podía llegar a pasar por parte de las autoridades, que siguen sin tomar las medidas necesarias para contener la epidemia.

La necesidad de un Estado presente en ciencia

Asimismo, Mujica volvió a insistir en la necesidad de un Estado presente, “vigilante”, en cuanto a temas sanitarios y de investigación científica.

“Creo que estos son problemas que han venido para quedarse. No se puede reducir la idea de seguridad a una cuestión policial o militar; la idea de seguridad, cada vez más, está embebida de la cuestión sanitaria, de hacer frente a los desafíos que impone la salud pública. Esta actividad en el Estado pasa a ser una cuestión central porque varios índices globales están indicando que están pasando cosas en el mundo que afectan los clásicos ciclos biológicos”, planteó, haciendo énfasis en la inestabilidad del clima y sus consecuencias en los equilibrios biológicos.

Al estar expuestos a eso, los seres humanos “necesitan la presencia permanente” de un Estado que colectivamente los ampare, como así también de las áreas de la ciencia que ayuden a mitigar los efectos, apuntó el expresidente.

En esa línea, recordó que a los investigadores latinoamericanos “tienden a captarlos y a llevárselos” desde otros países: “Tendemos a perder el capital activo más valioso de nuestras sociedades, pero que suele no hacer ruido; y está allí y no le damos valor. Adquiere un valor cuando las papas queman y después nos olvidamos, y así sucesivamente. Se necesita una política de Estado de largo aliento que visualice estas cuestiones”, advirtió, ya no solo a modo de crítica al gobierno de Milei —que lleva adelante políticas de desfinanciamiento del sector científico, con recortes de presupuesto y despidos en áreas clave de los principales organismos de ciencia y tecnología—; sino como llamado de atención a todos los gobiernos de América Latina.

“Los desafíos biológicos van a estar a la vuelta de la esquina porque somos muchos en el mundo, incidimos sobre la naturaleza y apresuramos las claves del cambio que la naturaleza tiene en su enorme bastedad. Eso tendrá cosas para bien, y muchas para mal, y necesitamos que la ciencia nos ampare. Pero como estas cuestiones tocan el presupuesto y son de mediano y largo plazo, todavía apurados por el déficit fiscal y todo lo demás es de lo que menos se van a acordar, y una de las tantas desgracias de nuestra América Latina”, consideró.