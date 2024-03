Fuerte aumento del interurbano Paraná-Santa Fe: la opinión de los usuarios

"Siguen aumentando el pasaje y el servicio es malísimo. No tienen frecuencia, es malísimo, tanto de Santa Fe para acá, como al revés. Lo tomo porque no tengo alternativa", expresó un ciudadano que con frecuencia toma el colectivo.

"Las filas se forman, pero no hay una frecuencia horaria en los colectivos", lamentó el usuario que se encontraba en una larga fila este lunes por la mañana.

"Muy pocas veces viajo, por ahí voy en auto. Una o dos veces voy en colectivo", indicó otro usuario.

Otro usuario, que viaja frecuentemente, dijo que "el boleto a mitad de precio" lo "está salvando", pero lamentó que no se puede subir al colectivo si no es en las terminales. "Acá no hay tanto problemas, pero sí más en Santa Fe", señaló.