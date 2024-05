El gobierno de Santa Fe les descontará el día a estatales, docentes y médicos que hagan paro

"Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro", argumentó en declaraciones que reprodujo La Capital.

Al igual que los Amsafe y Sadop, los gremios Siprus, ATE y UPCN lanzaron la semana pasada un paro de 48 horas para el miércoles 8 y jueves 9 de mayo tras rechazar por "insuficiente" la nueva oferta salarial propuesta por el gobierno provincial, que consiste en un 5% de incremento en abril y otra cifra idéntica en mayo.

Los sindicatos le solicitaron una propuesta más acorde a las necesidades de los trabajadores ante la pérdida del poder adquisitivo por el contexto inflacionario que atraviesa el país.