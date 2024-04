El camino que une Curtiembre con Cerrito está intransitable

Vecinos de Puerto Curtiembre manifestaron su preocupación por el estado del camino que une la localidad costera con la ciudad de Cerrito. "Hay escuelas donde los chicos no pueden ir, tambos grandes y galpones avícolas donde no pueden ingresar con el alimento balanceado", señaló un vecino a Ahora.

"No se puede salir y hay chicos que hace 15 días no van a la escuela", indicó el vecino y agregó que no tienen "respuestas". "Ni Vialidad ni el Gobierno ni la Municipalidad de Cerrito nos dan respuestas"