Dijeron que su madre falleció de muerte natural y habría sido asesinada: "Pedí que se vuelva a abrir la causa"

Familiares de una mujer se enteraron por las noticias y el caso cuadraba con el de su madre, por lo que comenzaron a moverse rápidamente: "No entendíamos nada, nos enteramos por las noticias. A mi mamá la teníamos como que murió por muerte natural, y enterarte de una cosa así es como volver a empezar ", dijo en diálogo con AHORA Nancy Peralta, hija de la mujer fallecida.

"Mi mamá falleció el 8 de noviembre. La semana pasada mi hermana por casualidad vio las noticias, y ella empezó a mandar, que le parecía raro. Pedí permiso en mi trabajo y me fui directamente a pedir una respuesta al hospital", relató.

En esa línea, Nancy contó que una oficial le explicó luego en Jefatura que no podía dar ningún dato, y que se presentara en fiscalía. "Cuando pregunté, me dijo un fiscal que sí, que es mi mamá, y que la causa se archivó porque no había pruebas".

"El doctor denunció, pero ella tenía una familia que estaba todo el día presente. Y el fiscal me dijo que no podía hacerlo", destacó.

Hay una enfermera cuyo testimonio fue central: "Ella denunció que la vio cuando le inyectó cloruro de potasio a mi mamá", señaló. "Supuestamente no encontraron pruebas, ahora pedí que se vuelva a abrir la causa", agregó la hija de la víctima.

Ahora, los familiares de la mujer fallecida esperan que la Justicia avance y pueda darles respuestas.