Dengue en Entre Ríos: no hay stock de vacunas

La prevención del dengue, lo más importante:

- Evitá tener recipientes con agua acumulada.

- Mantené las zonas verdes desmalezadas.

- Utilizá repelente y ropa clara.

- Colocá espirales y pastillas contra mosquitos.

Las vacunas están autorizadas por la Anmat, pero no están reconocidas por la OMS como una forma de prevenir la enfermedad. Sin embargo, los estudios arrojan que entre un 70% y 80% de las personas vacunadas tienen menos síntomas, y que se previenen las muertes en un 90%.

La característica de las vacunas que se comercializan en farmacias es que atacan a todas las variantes del virus, y que pueden colocársela personas que ya tuvieron la enfermedad.

En Argentina, la vacuna contra el dengue no está dentro del Calendario de Vacunación, por lo que la mayoría de las obras sociales no la cubren, no se colocan en hospitales públicos, y su costo es de aproximadamente $70.000.

Están indicadas para personas de entre 4 y 60 años, por lo que personas mayores y embarazadas no pueden colocársela.