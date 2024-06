Con obras, Entre Ríos fortalece su sistema energético y favorece la integración regional

Se instalaron nueve kilómetros de líneas de alta tensión compuestos de 93 piquetes (columnas) en líneas de 132kV, y la obra contó con una inversión superior a los 600 millones de pesos. La empresa contratista responsable fue Líneas de Transmisión del Litoral S.A. - LITSA. Las líneas III y IV representan la última fase de la obra estratégica: "Culminación de construcción, provisión y montaje de líneas de 132 kV desde ET 500 kV "Gran Paraná", junto con la ampliación de la ET en 132 kV "Paraná Norte" y las instalaciones de comunicación en ET Paraná Este y ET Crespo".