Apareció un yacaré enorme bajo el Puente Colgante de Santa Fe

Un yacaré de gran porte sorprendió a un grupo de navegantes que viajaban a bordo de una lancha bajo el emblemático puente Colgante de la ciudad de Santa Fe , este viernes por la tarde, cerca de las 19 horas. “Mirá, mirá”, dijo uno de ellos al comprobar que el animal que asomaba su cabeza sobre la superficie de la desembocadura de la laguna Setúbal era un yacaré. De inmediato tomaron sus celulares para registrar el “asombroso y emocionante” momento, como lo calificaron, “porque si bien es posible, no es habitual que ocurra”.

En el lugar se encontraba una lancha de los Guardavidas que custodian las playas de la ciudad. El animal, que no ataca a los humanos, navegó la zona hasta perderse nuevamente en la naturaleza.

ERA UN YACARÉ Vecinos que estaban navegando por la Laguna Setúbal este viernes captaron la imagen de un yacaré que se encontraba en la zona del puente colgante de Santa Fe.

La presencia de yacaré en la zona si bien no es algo habitual es normal que ocurra. La mayoría de estos animales habita el delta superior del arroyo Leyes y en las islas, a donde nace la laguna Setúbal, que más tarde atraviesa toda la costanera de la capital provincial hasta desembocar por debajo del puente Colgante en el río Santa Fe.

De esta forma, el yacaré pasó junto a la playa de la Costanera Este, a donde funciona el balneario público y desde donde parten a diario embarcaciones recreativas a remo, como kayaks y SUP. También es habitual que naveguen la zona los veleros monotipo y las lanchas y yates particulares.

No es la primera vez que aparece un yacaré en la costanera santafesina. Fueron varios los avistajes de estos animales durante los últimos años en la zona. Incluso en otras ocasiones se montó un operativo para retirarlos con la ayuda de guardafaunas, debido a que aquellos animales necesitaban asistencia. El de este viernes no dejó de ser asombroso. Sobre todo por las grandes dimensiones del animal, que alcanza a medir hasta 1,50 metros de longitud. Pero no requirió de ningún operativo especial.

Fuente: El Litoral