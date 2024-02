Anuncian un trimestre con lluvias y temperaturas por encima de lo normal

Todo el Litoral y Córdoba seguirá con condiciones húmedas, y se espera que durante este trimestre las lluvias sean de normales a superiores a las normales. La provincia de Entre Ríos será una de las más provincias con valores por encima de lo normal

La temperatura

"A medida que nos acercamos al otoño, la tendencia de temperatura comienza a cambiar. Para el trimestre se esperan condiciones cálidas para la época en las provincias del NOA y en el sur argentino, mientras que el resto de Patagonia, Cuyo, Córdoba y el Litoral tendrán unos meses con valores entre normal a superiores a las normales", informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El Niño o La Niña

El Niño se encuentra en su fase más madura, aunque hay que destacar que este evento en particular no ha sido muy intenso. Aunque el componente oceánico de El Niño ha sido bastante fuerte este año, la atmósfera no está fuertemente conectada con el océano.

Esta falta de respuesta de la atmósfera, quizás haya tenido que ver con que el mes pasado las condiciones fueron muy secas. Los fenómenos de escala sinóptica, como el intenso anticiclón que favoreció la ausencia de frentes fríos, condicionaron mucho más el clima de la región.

Pero si miramos lo que puede pasar más adelante, todos los modelos apuntan que El Niño comenzará a debilitarse durante este otoño, pero aún estará presente. Esto es importante, ya que sabemos que durante esa estación, la señal de El Niño se vuelve más intensa en Argentina y favorece nuevamente las precipitaciones en la región del Litoral.