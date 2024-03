Agustín Rossi: "La situación ha mostrado su cara más cruel"

"Creo que hay que ser restrictivo en el tema de las cárceles. Una de las organizaciones narco más importante de toda América Latina, el primero comando capital, nació en las cárceles brasileras y su jefe está en las cárceles", dijo el ex candidato a Gobernador."Es correcta la decisión de la provincia de trabajar con la nación en ese sentido. Dicho esto no me gusta el término narco-terrorismo porque presupone que hay una organización terrorista y no es el caso. No es Colombia. Acá es un tema de narco-criminalidad organizada por imposición de la ministra Bullrich que siempre está muy predispuesta a ir en esa línea. Simplemente quiero decir que no estoy de acuerdo", dijo el ex funcionario de la cattera nacional.