En diálogo con el Nueve, Rocío habló tras sobrevivir al ataque.

"Estoy viva para contarlo y luchar, para no bajar los brazos. Me siento muy cansada y sé que esto recién arranca, pero es una lucha que voy a tener día a día hasta que se haga justicia, hasta que lo condenen. Todos me preguntan qué es lo que quiero y yo lo que quiero es pague por lo que me hizo a mí y lo que le ha hecho a otras exparejas que él tuvo", aseguró.

Rocío sostuvo que se siente "muy contenida". "Me siento segura porque la gente me conoce. Me abrazan y me dicen que soy su orgullo. Hoy en el hospital una señora me dijo que no dejara de luchar. Él no me mató, no me pudo callar, no me corrió de mi ciudad. Se metió conmigo y con mi hija, con dos mujeres fuertes que luchan día a día por tener lo que tienen, por ser felices", afirmó.

Intento de femicidio en Gualeguaychú: "Estoy viva para luchar"

Las otras víctimas

"Lamentablemente, no quieren hablar. Hay denuncias y yo he hablado con las chicas, les he dicho que no estamos solas, que se arrimen, que no las voy a dejar sola, la gente no las va a dejar solas, pero tienen miedo. Dos de esas chicas se fueron de Gualeguaychú por él. Ellas me dan su apoyo pero me encantaría que estuvieran acá luchando", comentó Rocío.

Por otro lado, la víctima del intento de femicidio que conmocionó a Gualeguaychú a principios de junio dijo que pedirán "la condena máxima, que serían 15 años".

"No me duelen las heridas, el dolor lo tengo adentro"

"Mis heridas están sanando bien. Ahora tengo un problema en el brazo por los cortes y golpes que tuve. Tengo el brazo izquierdo lleno de moretones y tengo cuatro cortes. Además, tuve el drenaje debajo del brazo y eso me está complicando más, no puedo levantarlo ni moverlo. En la cabeza, del lado izquierdo donde tengo el corte en la cara, tengo prácticamente dormida la mandíbula y el oído es prácticamente imposible que me lo toque", detalló Rocío, quien dijo que se recupera favorablemente de las lesiones que le provocaron el ataque.

Sobre el intento de femicidio

El ataque ocurrió en una vivienda de Ayacucho al sur, zona de la Comisaría Segunda. El hombre de 42 años tenía denuncias previas y pesaba sobre él una medida de restricción de acercamiento, que violó la madrugada del miércoles 8 de junio.

El agresor ingresó por una de las ventanas de la vivienda que compartía con su expareja y de donde había sido excluido por una medida judicial. Una vez adentro, apuñaló reiteradamente a la mujer mientras dormía. Los cortes más profundos se dieron en la cara y en el pecho.

La víctima estaba acompañada por su hija de 15 años, quien pudo socorrerla y pedir auxilio. Rápidamente fue llevada al Hospital Centenario donde está siendo intervenida.