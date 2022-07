Instagram dejó de funcionar: la falla ocurrió a nivel mundial

Los usuarios advirtieron que, a diferencia de las otras veces que solamente dejaron de ejecutarse algunas funciones debido a actualizaciones implementadas, esta vez ni siquiera se puede abrir la aplicación. Sin embargo, en algunos casos, la aplicación sí funciona pero sólo en su versión de escritorio no así para dispositivos móviles.

“A mi me falla la app, la abro y se cierra automáticamente”, “¿Alguien ya resolvió lo de los DM’s? No me deja enviar ni recibirlos, y no se actualiza”, “Estoy en Paraguay y el mío no funciona”, “Mi aplicación de Instagram sigue fallando. Intenté borrar el caché y reinicié mi teléfono, pero no funcionó”, se lee en los foros de tecnología.

Hasta el momento, la compañía no se ha pronunciado al respecto. Y es que sus otras plataformas (WhatsApp y Facebook) no tienen ningún reporte.

Hace unas semanas, Instagram experimentó algunos problemas con la carga de sus IG Stories, pero este detalle fue resuelto al poco tiempo.