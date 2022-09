"El precio de la carne vacuna al consumidor desde junio no tiene gravitación en la conformación del índice de precios y probablemente en septiembre suceda lo mismo lo que significa que acumularía cinco meses sin movimientos al alza", explicó del vicepresidente de la Federación de Indutrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía.

A su entender, esta realidad demuestra claramente que el precio se forma por la relación entre la oferta y la demanda, no se rige por los movimientos de la cotización del dólar, de la inflación o de la exportación. "Es momento de aclararlo, ahora que no es noticia, para que no suene a excusa en pocos meses, tal como sucedió en tantas otras oportunidades", antcipó.

Al mismo tiempo, destacó que el sector comercial e industrial acumula costos crecientes en diferentes rubros como personal, energía o transporte.

"La realidad de Argentina, con una inflación interanual del 78,5%, indica claramente que en el futuro inmediato y ante un marcado atraso en el precio de la carne, antes de fin de año habrá una recomposición de las cotizaciones del ganado para faena y por supuesto en el precio de la carne al consumidor, y será normal que ocurra", advirtió. "No habrá especuladores que fuercen aumentos, será consecuencia de nuestra realidad económica".

El análisis del industrial mencionó que es notorio el atraso en el precio de la carne bovina, que es de casi 15 puntos porcentuales respecto de la inflación promedio. "En esto influye el deterioro del poder adquisitivo de la población, pero también la alta oferta de hacienda para faena".

El mes pasado la faena ajustada por días hábiles tuvo un incremento de 6% interanual. A su vez hubo una mayor participación de las categorías novillitos y vaquillonas de 2 dientes lo que da cuenta del inicio de la salida de hacienda de los corrales, producto de los encierres del otoño. Esta faena alta permite un buen abastecimiento del mercado interno y un alto consumo de carne vacuna.

Por otra parte, cabe destacar el rol que está jugando la exportación. En los primeros siete meses del año, y con exportaciones reguladas, se exportaron 20.000 toneladas más que el año anterior y en valor, por el mayor precio internacional de los primeros meses del 2022 se superaron los 2.100 millones de dólares y se va a generar un ingreso de divisas entre enero y diciembre de más de 3.000 millones dólares, aunque cuando en el segundo tramo del año vemos que se está dando una caída significativa de los valores de la carne en los principales mercados (China y Europa) agravadas por la devaluación del euro y del yuan frente al dólar.