Independiente: Montenegro y Graff pegaron el portazo

"Lo de Julio Falcioni es más de lo mismo. Quedó claro en su momento, era una etapa cerrada de mi vida. Hay muchos a los que por ahí les sirve eso, a mi no me sirve ni me gusta ponerme en esa situación. Pero no tiene que ver con esta decisión, hay otras cosas por detrás que hicieron que diéramos un paso al costado, porque es el momento", aseguró Montenegro sobre los motivos de su decisión.

Sobre el balance de sus meses de trabajo, el Rolfi agregó: "Por momentos se pudo trabajar y por momentos no. No sólo depende de nosotros. No es sólo elegir un jugador y que te vaya bien o mal, atrás hay un trabajo muy grande que hicimos y que puede salir bien o mal, pero organizado estaba y eso nos deja tranquilos. Hay cosas que nos podemos haber equivocado, como cualquiera, puede salir bien o mal porque es fútbol, pero nos vamos tranquilos con todo lo que nos dijeron los jugadores. Nos vamos en paz con el trabajo que hicimos en este tiempo".

Por otro lado, Montenegro habló del trabajo que pudo realizar en función de la situación dirigencial que vive Independiente: "Siempre tratamos de colaborar, estuvimos acá en todo momento. Siempre estuvimos y pusimos la cara, tratando de darle una solución a lo que nosotros podíamos. Hay muchas cosas que no podíamos hacer, pero esto es así. Desde el primer momento sabíamos cómo eran las cosas acá, y sabíamos que el plantel necesitaba gente que los acompañe. Por eso nos vamos con la gratitud de ellos. Es una situación difícil cuando una o dos personas manejan un club. Teníamos que estar hasta donde pudiéramos, pero hoy sentimos que no podemos hacer más nada".

GRAF TAMBIÉN SE FUE

Claudio Graf decidió seguir los pasos de Montenegro. El Rolfi lo llevó al Rojo como entrenador de la Reserva y ahora el ex delantero dejó de ser el interino de la Primera desde la salida de Eduardo Domínguez.

Ante este panorama, Juan José Serrizuela -DT de la Cuarta División- se hará cargo del plantel profesional a partir de este miércoles con el objetivo de preparar el partido contra Colón, por la undécima fecha de la Liga Profesional 2022, en Santa Fe.

En cuanto a lo futbolístico, el delantero Leandro Banegas dejó atrás su desgarro, se entrenó con normalidad y podrá estar a disposición de Serrizuela.