“Acá se habla de esto cuando llega al Obelisco. Bueno, vamos a ir nosotros el jueves a plantearlo al Obelisco”, apuntó Pablo Javkin al anticipar un reclamo grupal de medidas concretas por parte del Gobierno nacional.

Ante esta situación, quien salió a responderle fue el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, quien realizó una polémica sugerencia: que los rosarinos se movilicen en Entre Ríos.

"Habría que preguntarle a Javkin por qué la movilización es hacia el Obelisco. Salvo que crean que el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene su sede en el Obelisco", expresó este miércoles por la mañana en declaraciones a Cadena 3.

https://twitter.com/HernanFunes/status/1570027672855810048 El viceministro de Ambiente de Nación en @Cadena3_Rosario: "Habría que preguntarle a Javkin [...] por qué la movilizacion es hacia el Obelisco. Salvo que crean que el gobierno de la provincia de Entre Rios tiene su sede en el Obelisco", dice @sfederovisky. — Hernán Funes (@HernanFunes) September 14, 2022

Críticas de Javkin

El líder municipal rosarino, acompañado de sus pares de la zona, realizó el anuncio del viaje a la Ciudad de Buenos Aires ante los medios locales y detalló que la actividad se realizará el jueves de esta semana. “Queremos acciones sobre esos campos. Acciones concretas: gente que esté detenida por esos campos”, señaló Javkin en relación a la quema de campos que afecta a Rosario y alrededores desde hace tiempo.

“Lo que vemos es que se nos ríen en la cara y lo mismo en Paraná, porque acá lo que pasa es que esto a Paraná no llega y entonces no se toma ninguna determinación. Y yo lo voy a dejar claro: nosotros no podemos mandar gente nuestra a otros territorios, porque es otra provincia. Acá puede intervenir la Nación o la provincia de Entre Ríos”, enfatizó el intendente rosarino.

“Hoy nos convocamos los intendentes del Foro de la ribera del Paraná porque otra vez nuestras ciudades están bajo el humo. Decidimos ir a reclamar a Buenos Aires. No podemos esperar soluciones sólo cuando el humo llega al Obelisco”, apuntó el funcionario de Rosario a través de su cuenta oficial en Twitter.