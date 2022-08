"Lo veo con mucha preocupación y me solidarizo con todos los entrerrianos que están afectados por los incendios. Algunos pierden propiedades y la posibilidad de producción en una tierra, es una situación muy difícil y, por supuesto, estamos para colaborar. Tenemos que mostrar esa solidaridad argentina, que existe. También es cierto que esto habría que haberlo previsto", afirmó.

En ese sentido, sostuvo: "Tuvimos el mismo problema en Corrientes el verano pasado. Estamos viviendo un cambio climático que supone que tenemos que adecuarnos y prever este tipo de situaciones". Asimismo, se refirió a las declaraciones del gobernador, Gustavo Bordet, quien criticó al ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

"Vi que el gobernador ha sido muy crítico con Cabandié y el Gobierno nacional; es medio raro porque son del mismo partido. Imaginemos que si se critican entre ellos, ¿qué nos queda para los de afuera? El propio gobernador habló de las falencias del Gobierno nacional en prevenirlo, en apoyar situaciones difíciles como estas", indicó Horacio Rodríguez Larreta.

"No tengo dudas de que Rogelio Frigerio será el próximo gobernador"

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño habló acerca de las proyecciones del actual diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien es el apuntado por parte del PRO en las Elecciones 2023 para disputar la gobernación.

"Hablo mucho con Rogelio Frigerio. Es un gran candidato, muy preparado. Lo veo preparándose mucho, estudiando los temas, armando un plan y un equipo de trabajo", sostuvo.

Qué dijo sobre la polémica por las vallas en la casa de CFK

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó al juez Roberto Andrés Gallardo y no irá a la audiencia convocada por el magistrado para tratar la disputa por la custodia del edificio de Cristina Fernández Kirchner. Al respecto, Horacio Rodríguez Larreta reflexionó sobre el tema, aseguró que el fallo "es incumplible" y enfatizó: "No vamos a permitir el avance de la vicepresidenta sobre la Ciudad".

"No es cierto que no acatamos el fallo. El fallo como está planteado es incumplible. Nos dice que no custodiemos a la vicepresidenta de la Nación. Ahora, somos responsables de custodiar a todos los vecinos. ¿Cómo hacés para no custodiar a la vicepresidenta si nuestra responsabilidad es custodiar al resto? Nosotros cuidamos a todos los vecinos", aseguró.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño indicó: "No podés sacar a los policías de las calles porque somos responsables del cuidado de todos los porteños y porteñas".