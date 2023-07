Imparable: Lautaro Martínez anotó 4 goles en un amistoso

Lautaro Martínez no metió goles en el Mundial de Qatar 2022, más allá de ese derechazo que sirvió para que la Selección Argentina avanzara a las semifinales luego del infartante duelo contra Países Bajos. Sin embargo, tras ser campeón en Lusail, el Toro mostró su mejor versión y fue la gran estrella del Inter que alcanzó la final de la Champions League. Y la buena racha no se cortó luego del receso estival en Europa. Es que el ex Racing no para de pagarle con goles del Neroazzurro y este viernes se despachó con un póker en la goleada ante el Pergolettese de la Tercera División de Italia.