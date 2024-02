Ignacio Torres, a Javier Milei: "Que me mande preso"

Tras detonar la guerra de los gobernadores contra el presidente Javier Milei , el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres sostuvo que a él "lo eligieron para defender los intereses de los chubutenses". "Me hago cargo de las consecuencias legales aunque me denuncien, me manden a gendarmería o me manden preso", sentenció el mandatario provincial.

Qué dijo el gobernador de Chubut

El gobernador, en diálogo con LN+, expresó: ''La diferencia conmigo, y esto se lo digo al presidente, yo no creo que la política se vea por twitter. A mi no me interesan los escraches de los trolls ni estas frases hechas revanchistas y tribuneras. A mí me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y lo voy a hacer. Y me voy a hacer cargo de las consecuencias legales, que me denuncien, que me manden gendarmería, que me manden preso. ¿Por qué los chubutenses se tienen que quedar sin salud, sin educación o sin seguridad?''.