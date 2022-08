Horacio Rodríguez Larreta: "No vamos a permitir el avance de la vicepresidenta sobre la Ciudad"

"No es cierto que no acatamos el fallo. El fallo como está planteado es incumplible. Nos dice que no custodiemos a la vicepresidenta de la Nación. Ahora, somos responsables de custodiar a todos los vecinos. ¿Cómo hacés para no custodiar a la vicepresidenta si nuestra responsabilidad es custodiar al resto? Nosotros cuidamos a todos los vecinos", aseguró.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño indicó: "No podés sacar a los policías de las calles porque somos responsables del cuidado de todos los porteños y porteñas".

Consultado por el pedido de retirar las vallas, indicó: "Retiramos las vallas porque los últimos días hay menos gente que está cumpliendo, dentro de lo posible, estar en la vereda sin estar en la calle. Ayer solo hubo un corte de 20 o 30 minutos cuando llegó la vicepresidenta. El resto del día las calles estuvieron liberadas. No hay más parrillas, puestos fijos, choripanes, gente que se subía a los árboles, a los balcones de los vecinos. Fueron situaciones de mucha tensión".

Dijo que el sábado fue un día tenso y luego se fue "ordenando una situación de manifestación todos los días. Se está manteniendo el compromiso de no cortar las calles, que no haya puestos de venta de alimentos". "La orden del juez es incumplible. Es nuestra responsabilidad cuidar a todos los vecinos de toda la ciudad", subrayó a Ahora Nueve Litoral.

Por otro lado, aseguró que las fuerzas de seguridad "pueden convivir; cada uno tiene su responsabilidad". "Las fuerzas federales se ocuparán de la custodia de la vicepresidenta y nosotros desde la Ciudad del cuidado de todos los vecinos de ese barrio y de todos los vecinos de la Ciudad". "Es medio contradictorio el fallo en ese sentido, por eso lo apelamos", afirmó.

En otro orden, en relación a la sugerencia de Cristina Fernández de Kirchner de replantear la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario sostuvo: "Eso está por Constitución. Lo que plantea la vicepresidenta es inconstitucional. De alguna manera se saca la careta, de blanquear su vocación de quedarse con la ciudad, de manejar la Ciudad de Buenos Aires y eso es inconstitucional. Vamos a defender a los porteños, las porteñas y millones de ciudadanos que vienen por mes". "No vamos a permitir el avance de la vicepresidenta sobre la Ciudad", remarcó Horacio Rodríguez Larreta en Ahora Nueve Litoral.