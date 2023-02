Homicidio de Petaco: habló el abogado de su familia

Claudio Berón , abogado contratado por la familia de Gustavo "Petaco" Barrientos -asesinado el 18 de febrero en una finca de Colonia Ensayo, durante una salida sociofamiliar- dialogó en exclusiva con AHORA y señaló que se está colaborando con las pericias ordenadas por los fiscales que investigan el homicidio . El letrado dejó en claro además que la familia de la víctima aún no se ha constituido como querellante , pero que analiza la posibilidad en un futuro.

Especialista Homicidio de Petaco: "No lo vincularía con Los Monos"

"Yo asistí a Gustavo en sus últimos años, cuando me contrató para tener salidas sociofamiliares. Su familia está en un momento muy duro. No está en condiciones de hablar, por eso me han encomendado ser su voz en la causa. Lo que más nos interesa es que se pueda avanzar. Si bien es todo reciente, molesta en que se haya hecho más hincapié en quién fue Gustavo Barrientos que en el caso", destacó Berón.