Hacer listas

Hace poco encontré unos apuntes viejísimos, todo estaba escrito con una letra inmadura. El pulso de la escritura también cambia con el tiempo. Una clase de literatura argentina que enseñaba Graciela Gianetti tenía un poema infantil que ella desmenuzaba con su mirada siempre aguda. “La costurerita que dio aquel mal paso” de Evaristo Carriego. No me entendí qué decía en los márgenes del texto pero me acordé de su voz recitándola, del sol esas tardes en la facultad, del banco en el que nos sentábamos con Ferny y Natalia. Me acordé de Carla que murió en el segundo año, de Sonia y Zoe porque las tres éramos madres jovencísimas, del olor a asiento de colectivo, del primer celular que me regaló mi hermano y de él avisándome que me buscaba, de una vez que le escribí “llendo” y de la vergüenza del error. Tenía dieciocho o diecinueve años pero todo lo que el cuerpo vive queda entreverado entre los huesos. Y la palabra escrita en un papel puede reactivar todo lo sentido.