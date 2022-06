Habló la inspectora de la polémica: "Me sacó el talonario"

“Estaba descargando mercadería cuando me multó y me clavó una birome en la nuca”, aseguró, dice el hombre en el video. Sin embargo, todavía no están claras las circunstancias en que se desencadenó el hecho y se espera que alguna cámara existente en el lugar haya podido registrar todo, desde el inicio del procedimiento.

La inspectora acusada, Liliana Vázquez, concurrió este lunes a la mañana al Ministerio Público Fiscal en compañía de su abogado y allí dialogó con Ahora Litoral.

Investigan agresión de inspectora a comerciante: la palabra de la trabajadora municipal de Paraná Paraná">

“Hace un mes que está establecido el recorrido de todas las líneas de colectivo ahí y no se puede estacionar. Ya le había dado permiso, vino dos veces a descargar y después de eso empezó a gritar, a gritar, a gritar”, describió. “Yo me bajo de la vereda -agregó- hacia calle Pellegrini y este hombre me saca el talonario y yo corro detrás del talonario. No sé el impulso que tuve, no sé cómo fue la agresión, no sé porque no me acuerdo”.

“¿Usted le clavó una en la cabeza al comerciante?”, le preguntó Ahora Litoral. “Se cae el talonario, lo patea y yo lo vuelvo a recogerlo y no sé, el impulso que tuve… lo que quería era salvar el talonario, porque es un documento que yo puedo tener un sumario si me falta”.

“¿O sea, que usted se sintió agredida previamente?”, repreguntó Ahora Litoral.

“Agredida totalmente, de insulto. Yo le dije ‘no le da vergüenza’. Soy una mujer grande, soy una vieja, me dijo todas palabrota”, añadió.

Investigan agresión de inspectora a comerciante en Paraná: palabra del abogado defensor

Vale recordar que hoy el intendente Adán Bahl se refirió a la agresión que sufrió un comerciante de manos de una inspectora de tránsito en calle Alem de Paraná durante el fin de semana. Al respecto, pidió disculpas e informó que se encuentra siendo investigada por la Justicia, además de que fue apartada del cargo. "Mis disculpas al comerciante y su familia", expresó el jefe comunal, quien dijo que desde su gestión se contactaron con el agredido "para ponernos a disposición". En ese sentido, marcó la necesidad de más diálogo para prevenir estas situaciones.

Liliana Vázquez estaba en Tribunales junto a Eduardo Gerard, su abogado. Consultado por la medida que tomó la municipalidad, el letrado dijo: “Me parece absolutamente precipitado habida cuenta de que para tomar una decisión así ataca los derechos de Liliana, perjudica sus ingresos. Es necesario las versiones de ambas partes y el esclarecimiento de los hechos a partir de la incorporación de la prueba, que es imposible que ya haya sucedido teniendo en cuenta que esto sucedió el día sábado al mediodía”.