Gustavo Vela es el nuevo Presidente del Partido Justicialista Gualeguaychú

Con un total de 908 votos, la lista 2 obtuvo para consejeros departamentales un total de 551 sobre 354 votos de la lista 102. Mientras que para congresales provinciales la lista 2 tuvo 548 votos sobre 355 de la lista 102.

En el departamento se impuso Gustavo Vela con 548 votos sobre Martín Roberto Piaggio, que obtuvo 355, . En la propuesta que se alzó, los principales promotores eran el diputado provincial y ex intendente Juan José Bahillo; el ex director de Aduana Guillermo Michel; y el ex intendente Martín Esteban Piaggio. Aunque ninguno de ellos fue candidato.

En ese espacio también jugaron la diputada Lorena Arrozogaray; la ex legisladora Mariana Farfán; el ex diputado Raúl Riganti; y ex funcionarios de la gestión municipal como Carlos Peralta.

Se dio una elección similar al 2016, donde el que pierde la elección departamental saca más votos en la ciudad cabecera. El ex candidato a intendente (Martín Roberto) se había encolumnado a nivel provincial con Domingo Daniel Rossi, quien pretendía conducir el Consejo Provincial del Partido Justicialista, pero luego declinó su candidatura en pos de la unidad, que derivó en el nombre de José Cáceres.

Con Martín Roberto Piaggio se encolumnaron su compañera de fórmula en las últimas elecciones, Camila Ronconi (iba par ala ciudad), Sergio Delcanto, Débora García, Felipe Martínez Garbino, Guillermo Martínez, Gerardo Sánchez y Leandro Carrazza; entre otros informó Página Política,