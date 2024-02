Gustavo Bordet: "La amenaza y la extorsión no son el camino"

“Desde el espacio político que representamos sostuvimos que esta ley vulnera derechos esenciales e instala una suerte de disciplinamiento fiscal a las provincias que castiga a la ciudadanía, no a sus gobernantes”, aseveró este martes el diputado nacional Gustavo Bordet .

Luego de caerse la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatía el paquete de reformas y el proyecto de la denominada Ley Ómnibus, el ex gobernador puso de relieve que desde el bloque Unión por la Patria “hemos sido coherentes con nuestra posición y la dejamos en claro en la votación en general y en particular de una iniciativa que sólo puede generar más empobrecimiento en medio de este brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Acompañé a mi bloque en la votación en general con el convencimiento absoluto de que esta ley, más allá de las dudosas modificaciones que se hicieron, no va a contribuir en nada para mejorar la calidad de vida de los argentinos. pic.twitter.com/RWtv13yOjl

A través de sus redes sociales, Bordet sostuvo: “Siempre he defendido el diálogo y el consenso como herramientas de la democracia. Lo que sucedió hoy no fue la derrota del oficialismo ni la victoria de la oposición. En todo caso, quedó claro que la amenaza y la extorsión no son el camino para salir adelante”.