Gualeguaychú: una adolescente de 15 años jugará en River

"A principios de septiembre me voy. Algunos profes me van a seguir dando contenidos online", indicó Valentina desde la puerta de su escuela, donde cursa el 4° año de la secundaria: "Ahora voy a prepararme porque ya no me pueden fichar, debido a que el campeonato ya empezó. Pero voy a integrarme al grupo".

"Estoy contenta y triste a la vez, porque quiero prepararme pero es la primera vez que dejo todo. Hay que sacar fuerzas y hacerlo", resaltó la adolescente.