Gualeguaychú: empleados de Resyder acampan frente a la firma

"Nos enteramos por las cartas documento que comenzaron a llegar esta mañana. Un compañero me avisó que le había llegadd un telegrama donde la empresa anunciaba el cierre y agradecía los servicios", resaltó Gómez. Y detalló: "Venimos de una licencia sin goce haberes, consensuada con la empresa, desde el 15 de agosto y hasta el jueves, teóricamente. La empresa decidió, por los motivos que ellos dicen, cerrar las puertas y despidió a todo el personal".

Sobre los argumentos de las autoridades de Resyder -crisis económica y falta de materia prima- el delegado apuntó: "No podemos creer eso, porque todos los días trabajamos y sabemos lo que produce y produjo estos años. En la pandemia no paramos un día. Y todo lo que se hacía era para exportación. Nunca tuvimos un problema. Se han hecho inversiones de millones, así que no le creemos a ese comunicado. En cuatro meses, no puede quebrar. No sé qué hay detrás, pero los trabajadores estamos en un acampe frente a la empresa y esperando una audiencia del Ministerio para saber qué va a pasar".