Gravísimo: víctima de Daniel Ojeda lo acusó de abuso sexual

"Son varias las sensaciones que me provoca a mí y a otras víctimas. Por un lado, impotencia y bronca. Por otro lado, muchas preguntas respecto de por qué se llegó a esto. Era previsible. He brindado mucha información respecto de que este sujeto seguía operando, y el juez siempre decía que necesitaba más pruebas. Y murió otra persona. Parece un juego macabro, porque este hombre no tiene límites", indicó

"Operó de la misma manera, o peor. No tenía ayudante, en un lugar no habilitado, usando la misma escena. Él ya lo tenía premeditado. A él no lo deberían haber largado nunca. La Justicia no desconocía esto", resaltó Olmedo luego.

La denunciante aseguró además que Ojeda abusó de ella: "Me tocaba, me arrinconaba e intentaba darme un beso siempre". Olmedo habló además de imágenes de mujeres que operaba, que eran socializadas por el médico en grupos de amigos: "Se jactaba de las jóvenes que operaba, cómo las tocaba y les pasaba crema".