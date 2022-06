Gasoil: "Este conflicto sólo genera desconcierto y malestar"

"Ayer estuvimos en la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía trabajando en una tarifa de costos en una mesa de negociación participativa y llegamos a un acuerdo para un incremento del 15%. Pero dejamos en claro que esto no es un problema de costos, es un problema de faltante", indicó Giuía. Y agregó: "Estamos en una situación compleja, que no se soluciona. Habíamos tenido la misma reunión el jueves Santo y el ministro de Transporte y el secretario de Energía nos habían dicho que en 15 días se resolvía este problema. Estamos a fines de junio y no tenemos respuesta".

El dirigente rural apuntó también que hay otros puntos que fueron parte del temario: "La falta de insumos, por ejemplo. Tenemos que ver cómo afrontamos la cosecha y la siembra que vienen".

"No pudimos acceder a la secretaría de Energía para que nos confirme si estaban por llegar barcos. Hasta el momento no hay nada. Ojalá se solucione este conflicto, que sólo genera malestar y desconcierto", apuntó luego el dirigente de la Federación Agraria.

Sobre el paro del 13 de julio decretado por la Mesa de Enlace, Guía apuntó: "No habrá desabastecimiento ni ninguna consecuencia parecida, pero sí apuntamos a la visibilización. Porque si nos han atendido y se ha viralizado el reclamo, el gobierno nacional no soluciona ni habla de este problema". Y finalizó: "Hay otros problemas en economías regionales, como el arroz y la citricultura. No hay un norte, no hay un camino y ya no sabemos con quién hablar".