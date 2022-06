Fuertes críticas de la madre de Matías Espinosa: "El fiscal Alfieri no supo trabajar"

Al joven con discapacidad lo abordaron, lo golpearon con un hierro en el rostro y le robaron su moto. Este miércoles finalmente los acusados quedaron en libertad, y antes de la audiencia, la madre dialogó con AHORA.

"La carátula es intento de homicidio, pero no se puede comprobar, porque el señor Alfieri, lo hago responsable a él, no supo trabajar. Porque se encontró la moto en casa de los Barzola, estaban peritadas las llamadas, y no supo trabajar", cuestionó.

La mujer dijo que "la causa va a estar sólo por intento de robo".

Por el momento se encontraba imputada solamente una de las hermanas Barzola, su hermano Ismael Barzola "no se lo nombra".