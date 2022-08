Fuerte descargo de la paranaense que participó en Canta Conmigo Ahora

"Me pone muy triste leer y saber que la mayoría de las mujeres me insultan y se ríen de una manera despectiva y totalmente fuera de lugar ya sea de mi vestuario, de mi cuerpo, de que si tengo panza o las gomas caídas, que si se me ven los cachetes, que soy soberbia", afirmó la cantante.

"A veces pienso: ¿qué les habrá hecho este universo para que anden por la vida insultando y despotricando a las personas y sobre todo a una de su mismo sexo con tanta frialdad? Pero bueno, siempre mi respuesta es que cada uno da lo que tiene en su corazón… No puedo hacerme cargo de eso, pero está bueno que como sociedad nos miremos más para adentro", agregó.

Canta Conmigo Ahora: así fue la actuación de la paranaense Agustina Arias

"Soy Agustina Arias, tengo 39 años y soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Vengo a ofrecerles lo que mejor sé hacer, que es cantar, y quisiera que canten conmigo", indicó la artista paranaense, antes de entonar Oh! Darling, uno de los clásicos de The Beatles.