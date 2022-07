Freno a las importaciones: "Los precios van a subir"

"Si algunos importadores logran financiarse con su capital, los precios de los productos van a subir porque ellos van a remarcar porque no van a saber cuántos pesos necesitan dentro de seis meses para realizar ese pago que ellos se autofinanciaron. Es la realidad que vivimos, los comerciantes, los importadores y productores no tienen reglas claras de lo que va a pasar", planteó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Análisis

Arús recordó que el país sufre "una faltante de divisas", lo que obliga al Gobierno a frenar las compras del exterior. "La Aduana no está prohibiendo las importaciones, lo que el Gobierno hizo fue prohibir el pago anticipado de las importaciones. Ningún proveedor, salvo que tengas una relación de muchos años, te manda mercadería financiada a pagar 180 posterior al arribo. Eso es lo que está generando grandes trabas. La Aduana no frena las importaciones, el problema es que los importadores no están pudiendo pagar las importaciones, ese es el mayor problema", sostuvo.

Por ello, consideró que "el Gobierno quiere que los importadores que se autofinancien sus operaciones con sus propios dólares o con financiamiento privado de bancos privados". Sin embargo, entendió que llevar a cabo esta alternativa "es difícil porque podés tener tus dólares y financiar tu operación, pero luego de que llega la mercadería, la vendés y dentro de 180 días la podés pagar al dólar oficial al proveedor, pero a cuánto va a ser el dólar, no lo sabemos".

Qué puede pasar

Frente a esta problemática, el empresario anticipó que una primera advertencia podría llegar en pocos meses. "Los primeros días de septiembre vence el plazo de la primera resolución que sacó el Gobierno el 3 de marzo. Los primeros quince días de septiembre vamos a tener un panorama de cómo estamos, porque el Gobierno frenó los pagos al exterior por seis meses a modo de juntar divisas, reestructurar la economía y en septiembre hacer frente a los pagos pendientes desde marzo", explicó.