Ferny Kosiak

Nos conocimos con Ferny en el 2001 y en ese momento abundaban los negocios de cosas surtidas, las ofertas de 2x1, las fotocopias a cinco centavos doble faz, De la Rúa en helicóptero en las mesas finales con los coloquios de Introducción a la cultura latina de la Ianuzzo, la época del polirubro. Nos conocimos y nos hicimos amigos, íntimos amigos por eso no hago entrevistas, abro una visión que contempla todos esos perfiles que conozco y que quiero conocer más, la lección es para mí, disculpen la mezquindad. Yo había empezado a estudiar embarazada de Pipi con mis dieciocho años, no era época de celulares, entonces Ferny avisaba a mi mamá si se enteraba que faltaba un profesor para que no viajara desde Viale a la facultad, mamá lo quería y lo quiere. “Qué buen amigo” dice siempre. Cuando se propuso el proyecto editorial Camalote, que publica a poetas entrerrianos, me invitó e hice mi primera incursión al mundo editorial. Antes de todo esto, él se armaba muestras en el Juanele, en la Costanera, en la Escuela de música. Presentaba su exposición fotográfica Flora y fauna o Cuentos no tan infantiles. Su muestra de bordados en Los 33 orientales. Su presentación de poemas en La vieja Usina con cantos en su voz, con su emoción, con la Susy sabiendo a saludarlo, con algunas lágrimas en los versos a sus sobrinas. Ferny llegaba con la mochila llena de pins, con ropa intervenida siempre con algo y era aplicado, un buen estudiante, un buen hijo, un buen amigo. Así lo conocí. Ahora está en Buenos Aires instalándose por un mes en la Feria del Libro en el stand de la Editorial Entre Ríos que dirige, ahora tiene ubicar el cuerpo en otro desafío que lo agota con la burocracia, que lo frustra con la falta de presupuesto o con los plazos interminables de la gestión pública, pero tiene la misma práctica de ejecución y hace que salgan libros significativos para nuestra provincia, que nos convoquen a quienes estamos en el ambiente para actividades con un público más amplio, que nos abra el Teatro 3 de febrero para que leamos a estudiantes el Martín Fierro. Ferny está atrás del escenario y al frente, corre el telón y acomoda al público.

En el 2000 tuvo una idea desopilante: irse a vender libros a Punta del Este. Libros editados por él y creo que después surgió una muestra que tenía a la farándula como hilo. Ese año, como postergó el inicio de sus estudios universitarios, volvió a Villa Libertador, de donde es oriundo, y acompañó a una profesora que quería mucho “Nelly" a dar clases, y ahí se enamoró de la docencia. Al año siguiente se inscribió en Comunicación social y en el Profesorado en Lengua y literatura de la UADER, pospuso comunicación y se abocó a la literatura, después retomó hasta conseguir el título intermedio de Técnico en comunicación. En el profesorado también acompañó a la docente de Literaturas comparadas y hoy es la materia que tiene a cargo. Hay lugares de los que no se sale, creo que la UADER funciona un poco como centro del laberinto, como mito y Minotauro que aglutina.

–En las primeras publicaciones, que son relatos, aparece siempre el género fantástico, y por ende un despegue de lo que hoy todos quieren leer (para bien o mal) de lo autobiográfico. En la poesía, la voz se acerca más a lo íntimo. Sentís que el poema te permite abrir ese mundo más cercano o es una apreciación del lector.

–Bueno, el poema creo que permite abrir el mundo más cercano, yo nunca escribí poesía objetivista, referida a terceras cosas. En lo últimos libros me volqué más a los recuerdos familiares a cosas íntimas, el foco en lo particular, creo que aunque soy un autor que puede escribir en todos los géneros, puede digo no que lo haga bien y perfecto en todos, me lo impongo como tarea de la escritura, esto de correrme entre poesía, narrativa, ensayo y teatro me da una amplitud en poder decir desde distintos ángulos. El cuento siempre permite esa lejanía, por decirlo así, de la primera persona, a mí me gusta pensarlo así, y desde ahí exploro. Me gusta mucho lo fantástico, el terror, el humor y creo que es por donde va un poco mi literatura. Algunas cositas se filtran en el poema, otras no. En poesía, estoy pensando en las últimas publicaciones hay una historia o una imagen que puede pensarse al final que te deja el libro, algo que se narra y se descubre.

Hay en su escritura un rastro del pueblo, de la infancia y de todo el tramo de la juventud que se piensa como una persona salida de esa ciudad, Villa Libertador que funciona como un epicentro de quienes son adventistas, y en eso me permito pensar que su escritura está embebida en esa agua bendita y maldita al mismo tiempo. Ferny tiene poemas que hieren desde la belleza y desde la fuerza con la que el verso apunta:

Cada vez que mi sobrina me ve por primera vez

luego de que la alzo y la beso fuerte

acomoda su cabeza sobre mi hombro

y se queda quieta por minutos eternos

no hace nada

me inunda con los latidos de su corazón

y somos uno

y somos demasiado

y somos universo

no sé qué decirle a mi sobrina de dos años

cuando me sonríe pero enseguida se empaca

y me dice tío Fei

y me derrite

no sé qué decirle a esta mujer pequeñita a la que abrazo con un amor pulpo

quizás podría decirle

que su madre soporta locos

para poder darle un hogar bello

que su abuela administra su casa y también pinta

que su otra abuela tuvo los ovarios definitivos

para divorciarse

que una bisabuela murió

por un aborto mal hecho y por pobre

que otra bisabuela perduró

más allá de la muerte del hombre

que no la dejaba usar vestidos sin mangas

quisiera decirle que siempre seré su coraza

como un puercoespín alrededor de ella

pero también quiero que sea una niña bella, inteligente

capaz de jugar sin temer

a los rincones oscuros de la luz

capaz de putear al piropo arrojado

desde la vereda opuesta

capaz de crecer en una mujer

que pueda dar una piña.

En otro poema editado por Arroyo ediciones correrá el velo hipócrita con el título Mi primo evangélico. En la novela premiada hace varios años por un concurso municipal y que aún no se ha publicado, la pobreza aparecerá en la historia con crudeza mientras un personaje va descubriendo su sexualidad.

—La pobreza siempre marca y de chico vivíamos con lo justo. No teníamos juguetes, la ropa siempre era heredada, los manuales eran usados y eso marca porque en una ciudad pujante con gente de mucha plata, nosotros vivíamos viendo eso y lo que veo actualmente con la crianza a mis sobrinas es el esmero de mi hermano porque no le falte nada, y en mi vida yo me cultivé para también evitarme ese daño en mi futuro, en mi presente. La cultura del esfuerzo siempre estuvo en mi vida, yo salí a vender escobas de niños, pororós en bolsitas que mamá nos hacía para los viajes escolares, hacíamos empanadas o pastelitos y todo eso lo veo en la distancia como un recuerdo bellísimo. De niño es un bajón, pero de fondo crecía otra cosa que de chico no se percibe, a la distancia es otra la sublimación. La primera cosa que compre fue un osito de peluche porque nunca había tenido, en una librería hice esa compra y esa escena está en una novela aún inédita.

Convocatoria Camalote

Desde hace tres años, junto con la pandemia, lanzó la convocatoria Camalote y así surgieron Flotar, con la temática del río o del agua como tema, Jardín, con flores y Campo, una trilogía que cierra lo natural con la nueva propuesta que es Juguemos en el bosque, que apela al recuerdo de la infancia. En todas ha participado una cantidad importante de poetas, de toda “estirpe” desde los conocidos a nivel nacional como inéditos. Uno de los detalles que mantiene es hacer saber a todos los participantes si han sido o no seleccionados y un agradecimiento personal, es decir, un tiempo hacia el otro que no abunda en el mundo editorial.

Gestíón EDER

El espacio de la Editorial es hermoso y aprovechable para difundir la diversidad y calidad de escritores entrerrianos. Este año saldrán dos antologías de dibujos y poemas “Los colores del campo”, Pinta tu aldea que reúne más de treinta textos de distintos lugares de pueblos y ciudades. Un viaje al país de los matreros de Fray Mocho que es la primera vez que se publica en Entre Ríos, un dato interesante.

Elecciones mínimas

-Un autor Stephen King, por ser un gran narrador, por ser menospreciado por best seller, para mí funciona como maestro.

-Un poema El romance del enamorado y la muerte, un anónimo español, el único que me sé de memoria porque en las aulas siempre se genera una experiencia linda a partir de ese texto.

