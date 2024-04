Fernando Cañete: "En el Iosper tenemos registros de 227 casos nuevos de cáncer en este trimestre"

Del mismo modo, manifestó su preocupación por el incremento del dengue y lamentó que el Estado Nacional no incluya a la vacuna en el calendario, lo que le impide a la Obra Social cubrir el 100 por ciento de su costo a favor del afiliado. Con más de 2.000 casos en los últimos días en Entre Ríos, admitió que “se ha descontrolado y con la cantidad de agua que hay hoy en día me parece que se va a agravar”.

A raíz de la situación económica y la inflación, Cañete advirtió que algunos médicos han retornado a la nefasta práctica del cobro del plus, que es ilegal y en el caso del Iosper no está justificado.

-¿Cuánto les ha afectado la inflación en lo que va el año?

-Y la verdad que 2023 cerramos de una manera que no pensábamos, nos afectó muchísimo. Tuvimos una inflación que superó casi el 300 por ciento y tuvimos una devaluación que superó el 150 por ciento. Lo ocurrido en diciembre hizo que nos desfinanciáramos por completo. A partir del 10 de diciembre hubo una nueva Argentina, una nueva economía, una nueva manera de negociar, una nueva manera de establecer los precios. Pasamos durante todo diciembre, enero y parte de febrero con adquisiciones con precios abiertos: Eso hizo que nosotros tuviésemos que utilizar todos los recursos que teníamos, que eran alrededor de 3.700 millones de pesos, se licuó: Pero, nos permitió cerrar el ejercicio económico de manera equilibrada. Pero aventuramos un año 2024 muy complejo, muy complejo. Hemos tenido entre febrero y marzo un incremento solamente de facturación de medicamentos que ronda en un 30 por ciento. Ese 30 por ciento representa 1.300 millones de pesos. Lo que estamos haciendo ahora es ver si eso es todo precio o hay muchos afiliados que antes adquirían el medicamento de manera particular y hoy se han volcado todo al sistema, para que el sistema les cubra el 100 por ciento. Esta información seguramente la vamos a tener en el transcurso de la semana que viene, pero es preocupante el crecimiento de los precios. Los salarios que -digamos, independientemente de que la Provincia ha otorgado aumentos salariales-, han estado muy por debajo de lo que ha sido la evolución de precios que ha tenido el sistema de salud, ha sido catastrófico, las políticas que se han implementado desde el punto de vista económico del Gobierno Nacional ha afectado muchísimo. Entiendo que va a afectar a la Provincia y, consecuentemente, también va a afectar a la organización Social.

-¿La inflación fue lo más complejo a resolver o fue peor el incremento del dólar más allá de su presunta estabilidad?

-No, el tema de la devaluación fue lo que hizo mella en todo lo que es la Administración. Porque la devaluación lo que tuvo fue justamente esta situación de incertidumbre donde uno no podía prever lo que venía siendo durante el año 2023, que era tratar de prever políticas para el mes. Y esto era que todos los días iba cambiando, todos los días iba modificando. Es más, hasta el día de hoy nosotros hacemos llamado a licitación, los llamados a licitación se presentan con una cotización con un tiempo determinado. Antes, la cotización de precios tenía que estar entre 30 y 35 días, hoy están en 5 - 7 días.

-¿Qué significa esto?

-Que uno tiene que recibir la licitación pública y cotizar y entregar automáticamente como para poder mantener el precio. Esto antes no ocurría y esto tenemos que darle respuesta en forma inmediata a nuestros afiliados y la verdad que nos genera una complejidad bastante seria.

-¿Y qué es lo más caro que se pagó del Iosper como medicamento o tratamiento que va del 2024?

-No conozco el tratamiento específico, pero son 30 ampollas de 8.700.000 pesos cada una de ellas. Esto se pagó la semana pasada. Y estos valores, lo que estamos viendo es que hay algunos -no todos-, pero, hay algunos profesionales que no acompañan esta situación. Porque hay medicamentos para tratar determinadas patologías que tienen la misma particularidad y la misma droga, pero a distinto precio por el solo hecho de ser de distintos laboratorios. Entonces, hay algunos profesionales que deberían acompañar este estado de crisis que está pasando en la Argentina como para tratar de que el sistema siga por lo menos dándole respuesta a las personas que lo están necesitando.

El ilegal cobro del plus de los médicos

-¿Y esta locura inflacionaria, reinstaló el tema del cobro del plus médico con la intensidad de otros tiempos?

-Sí, lamentablemente sí. Es uno de los temas que hablamos permanentemente con el presidente de la Federación Médica.

-¿Quién es el presidente hoy por hoy?

-El doctor Fernando Vázquez Vuelta., que es de Santa Elena (Departamento La Paz). Lo que sí comparte, por supuesto, el planteo nuestro, lo que sí entiendo es que no hay ningún motivo hoy, por lo menos con Iosper, como para el cobro del plus.

-¿En qué tiempo el Iosper les paga al médico?

-Bueno, presentaron el 15 de marzo la facturación de febrero y el 22 de marzo cobraron. O sea, no hay argumento de que el Iosper no paga. Ese argumento está aquí desterrado. Que Iosper paga poco, hoy estamos en 8.296 pesos en la orden de consulta. Entonces, me parece que no es el fundamento-

-No está mal por 15 - 20 minutos.

-No, pero aparte, ¿qué pasaría si un empleado público, para atender a un ciudadano, lo primero que hace es decirle, le voy a cobrar el plus? Porque no hay ningún elemento, insisto, para que el plus esté queriendo percibirlo, con el argumento de que el Iosper paga poco, o el Iosper paga a destiempo.

-¿Cuánto se incrementó esos 8.296 pesos?

-Estamos en el 56,5 por ciento: enero el 15 por ciento, en febrero el 18 por ciento y en abril el 15 por ciento. Como es acumulado, estamos en el 56,5 por ciento.

-Gualeguaychú siempre fue una localidad que se destacó por el cobro del plus?

-Sí, pero se ha abierto, se ha ampliado, por ejemplo, en Paraná.

-La gente denuncia poco por esa relación casi afectiva con el médico.

-Exactamente. Hay una decisión que nosotros hemos tomado y que nos genera conflicto, permanente conflicto con la Federación Médica: ante una denuncia que recibimos, automáticamente suspendemos la relación de ese prestador con la obra social y llamamos a la Comisión de Seguimiento para hacer el análisis de por qué está cobrando el plus.

-¿Y se suspende por un determinado tiempo?

-Hasta que se termine a través de la Comisión de Seguimiento, justamente el accionar de este profesional. Nos gustaría, sobremanera, no tener este tipo de complejidad, pero bueno, tenemos que hacerlo porque necesitamos también defender a los trabajadores.

-Usted confirma que en siete días les pagan a los médicos cuando presentan sus facturas. ¿Y hay dificultad en los pagos a proveedores y sanatorios?

-Nosotros venimos, gracias a Dios, pudimos establecer desde hace tres años a la fecha, el pronto pago. Esto significa que mes trabajado, devengado, abonado. Esto significa que en febrero nosotros estamos pagando en marzo; marzo vamos a pagar en abril, en tanto y en cuanto recibamos los fondos.

-¿Cuánto ha pagado hoy por hoy el Iosper a los sanatorios?

-Nosotros a los sanatorios pagamos 846 millones de pesos el mes pasado y este mes estamos esperando la facturación, que calculo va a rondar en los 900, 920 millones de pesos. Y a la Federación Médica abonamos 700 millones de pesos.

-Está claro que cada día se hace más complejo esto de pagar una prepaga de salud. ¿Esto provocó que se haya incrementado el ingreso de nuevos afiliados al Iosper?

-No, pero sí lo que se ha incrementado son los amparos solicitando la afiliación a la obra social. Hoy tenemos un 15, un 20 por ciento de los amparos que recibimos por mes son pedidos de afiliación a la obra social.

-¿Y se hace lugar?

-En algunos casos se hace lugar y en otros casos, no. Piden familiares o porque han sido afiliados voluntarios y en algún momento han dejado de pagar, entonces vuelven otra vez a solicitar la afiliación. Algunos afiliados que en su momento fueron de Osplad (Obra Social para la Actividad Docente) y pretenden incorporarse nuevamente a la obra social, cosa que a nuestro juicio no corresponde. Algunos de Enersa (Energía de Entre Ríos, Sociedad Anónima), algunos Viales que también se quieren incorporar. Indudablemente que hoy, o como ha estado funcionando la obra social, es requerida por bastante gente.

-¿Toda esta situación les determina sumar más personal, abrir otras sedes, o hay un plan también de ajuste en el Iosper, en acuerdo con lo que pide el gobernador Rogelio Frigerio?

-No, no. Nosotros, en personal seguimos manteniendo prácticamente el mismo equilibrio: 826 empleados entre personal de planta, 100 contratos de servicio y 312 contratos de obra. En Paraná serán alrededor de 460 más o menos.

-¿Y Concordia?

-Concordia son 50.

-¿No son muy pocos en Concordia? ¿Alcanza con eso?

-Sí, ahora sí. Porque hemos modernizado mucho toda la parte del sistema. La delegación también la hemos modernizado.

Amparos

-¿Hay muchos amparos?

-Tenemos 80 amparos por mes aproximadamente. Y siempre es poco en la relación. Tenemos lo que más me nos preocupa mí, que son los amparos por medicamentos: tenemos aproximadamente 12 por mes, que son medicamentos de altísimo costo, que siempre se lo hemos señalado, medicamentos que por allí no están dentro de la actualización del Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que son de uso compasivo, o medicamentos que tienen un bio similar y nos solicitan el más caro y no la droga con la marca comercial más barata, o nos presentan el amparo solicitando un medicamento con una marca determinada. Estos son los amparos que tenemos. También el geriátrico. Hemos medianamente podido encauzar todo lo que es reclamo.

-¿Hay problemas con las operaciones o las intervenciones que se difieren porque no hay el dinero suficiente?

-El 70 por ciento de lo que facturan los sanatorios es del Iosper. Lo que hay muchas veces es falta de cama, falta de quirófano.

-¿Y el tema prótesis?

-No. Tenemos una inversión de 237 millones de pesos. Tenemos 456 cirugías mensuales donde se utiliza ortesis y prótesis, además de las cirugías generales y no tenemos inconveniente. Ahora, hay una realidad, somos 300.000 afiliados y no se puede dar respuesta de manera inmediata a todos de la misma manera y en el mismo tiempo. Lo que se hace muchas veces es programar y muchas veces reprogramar la cirugía y se utiliza el argumento de que no lo pueden ahora porque el Iosper no pagó, cosa que no es así. La única cirugía que teníamos inconveniente era la litotricia (es un procedimiento médico que utiliza ondas de choque para romper cálculos que se forman en el riñón, la vejiga o el uréter) con el sanatorio La Entrerriana. Hemos podido firmar un convenio, hablé el otro día con la licenciada (Silvia) D'Agostino y ese tema está totalmente encausado.

El incremento de las patologías oncológicas

-A usted le preocupaba mucho el tema del incremento del cáncer en la provincia.

-Tenemos registros de 227 casos nuevos de cáncer en este trimestre. Un promedio de 75 trámites nuevos de cáncer solicitando medicación justamente para atacar esa enfermedad.

-¿Cuáles son los cánceres?

-Los principales son los de mama, recto, pulmón y sería en esa tendencia como está discriminado el tema.

-¿Y estamos hablando en general o hay algunas localidades donde aparecen más casos que en otras?

-Concordia primero. Concordia, Paraná, Gualeguaychú y La Paz. Ese fue el informe que me llevaron el viernes de la semana pasada.

-¿Casos de chicos?

-No, no tengo precisada la edad. Pero, sí llama poderosamente la atención 227 nuevos tratamientos en el trimestre de cáncer.

-¿Cómo está viendo el tema del dengue y qué atención se está dando?

-Estamos mirando con mucha preocupación, porque creo que en esta semana en la provincia de Entre Ríos ha habido más de 2.000 casos de dengue. Hemos tenido algunos reclamos sobre la solicitud de que cubramos la vacuna. El Iosper lo que hace es cubrirla hasta el 25 por ciento de lo que es su valor.

-¿Por qué?

-Porque no podemos avanzar hasta tanto el gobierno nacional o el Ministerio de Salud de la Nación no la incluya en un plan de vacunatorio.

-Es medio vergonzoso que eso esté pasando con la cantidad de casos que se han verificado.

-Aparte se ha descontrolado. Me parece que se ha descontrolado y con la cantidad de agua que hay hoy en día me parece que se va a agravar.

-¿Y cómo está el nivel de prestaciones del Iosper, especialmente con los odontólogos, los psicólogos?

-No tenemos odontólogos ni psicólogos por convenio. Pero, con algunos odontólogos, sí hemos hecho convenio; lo mismo con algunos psiquiatras muy esporádicos, muy divididos en la provincia, pero hemos hecho algunos convenios. Tenemos el convenio de óptica que anda muy bien, donde le otorgamos al afiliado -una vez al año- un par de lentes sin costo para el afiliado. Es una inversión muy importante de la obra social. Estamos hablando de casi 120, 140 millones de pesos mensuales en óptica. Tenemos óptica por toda la provincia. En el tema de los odontólogos, están adhiriéndose de manera individual. A ver, problemas tenemos todos los días en la obra social. Es un lugar donde uno tiene que estar atacando inconveniente y reclamo constantemente. De hecho, hay un chiquito que está internado en el Sanatorio del Niño. Había unas ampollas que necesitaba de medicamentos que estaban autorizadas desde el 27 de marzo y hoy tuve que llamar a la droguería para garantizar que el día de mañana se le vaya a entregar. En realidad, reclamos tenemos constantemente. Tenemos una inversión de 240 millones de pesos en cuidadores domiciliarios.

Cuidadores domiciliarios

-¿Cuántos cuidadores domiciliarios estamos cubriendo en la obra social?

-Son casi mil cuidadores domiciliarios que está pagando la obra social y son 240 millones de pesos.

-¿Se está pagando al día? Porque siempre hay quejas de los cuidadores.

-Se está pagando en el momento que presenta la factura. A lo sumo, a los 10 días estamos pagando. Después del 20 de cada mes, comenzamos a cancelar a los cuidadores domiciliarios.

Diálogo con el gobernador

-¿Ha hablado a solas con el gobernador Frigerio?

-A solas no. He hablado el día que estuvo en la obra social donde nos pusimos...

-¿Han acercado posiciones? Porque por allí había cierta distancia-

-Con el gobernador sí. Tengo que ver el rendimiento o la función que pretende tener tanto la Comisión Fiscalizadora como el Gerente General. Hay una cosa que me parece que no se entiende. Nosotros somos electos.

-Claro, ustedes están por ley.

-Exacto. Y somos electos. No podemos tener un co-gobierno. Lo que podemos hacer es darle alguna función sobre alguna problemática que pueda tener la obra social. Ahora, que tengan disponibilidad de querer resolver situaciones, eso es responsabilidad nuestra.

-¿Y qué medidas tomaron para adecuarse al plan de ajuste que Frigerio les pidió que hicieran, por ejemplo, la Legislatura y el poder político en general? ¿Cómo quedó el tema de los sueldos en el directorio?

-Nosotros venimos cumpliendo a rajatablas lo que dicen los decretos no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior. Todo relacionado a la escala salarial, a los aumentos salariales que dispone el gobierno de la provincia, nosotros los cumplimos.

-¿Cuáles son los sueldos en el directorio?

-En este momento serán alrededor de 2.800.000, más o menos.

-¿Eso es lo que cobra más o menos usted también?

-Sí, exactamente.

-¿Y el resto, usted como presidente cobra un poco más, obviamente?

-Sí, pero no hay muchas diferencias tampoco. Tenga presente que nosotros tenemos, la mayoría que estamos ahí, más de 30 años de servicio, lo que significa que uno está percibiendo el 100 por ciento de la antigüedad.

-La producción del programa le va a remitir -como ocurre siempre con determinadas áreas sensibles- las inquietudes de la audiencia que no se pudo abordar por falta de tiempo con la idea de que sean respondidos.

-Antes de retirarme quiero expresar mi solidaridad con todos los compañeros que en el día de la fecha están siendo despedidos de su trabajo por disposición del Gobierno Nacional.

Fuente: Análisis.