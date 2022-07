"Hay medicamentos. Puede haber algún faltante por el consumo ante el aumento de la gripe de algunos jarabes, por ejemplo, pero tienen reemplazos. No se tienen que preocupar. No hay desabastecimiento", expresó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

De toda manera, también aclaró que "no hay sobrestock". "Las droguerías que nos proveen a las farmacias compran a los laboratorios. Por esta demora en la importación o faltante en producción, si una droguería pide el doble de lo habitual, no le darán más. Lo mismo ocurre con una farmacia que le pide a una droguería que no le va a vender de más", explicó.

Por otra parte, negó que la gente se esté stockeando para evitar faltantes y aumentos de precios. Aseguró que si bien "puede ser que algunos que lo hagan, no es lo que está ocurriendo". "Sí ocurre en otros rubros, pero en medicamentos no", sostuvo.

Respecto de los aumentos de precios, dijo que son los habituales. "Los precios son fijados por la industria farmacéutica y el gobierno nacional. El Gobierno autoriza el precio de un determinado medicamento, pero no todos aumentan a la vez. Eso se está produciendo normalmente y esta semana hubo aumentos habituales", indicó.