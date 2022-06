Falta gasoil: "Vamos a tener otra semana igual"

"No tenemos noticias de que esto vaya a mejorar o se esté por subsanar. Vamos a tener otra semana igual, esperemos que no empeore. El Estado está tomando decisiones, pero son paliativas, no de fondo", indicó López. Y agregó: "En los lugares más limítrofes es donde la faltante es más pronunciada, se pasan días sin combustible. Es porque de países vecinos vienen a cargar por la diferencia de precio. Ante esto, YPF puso un surtidor con un precio superior para extranjeros, para detener el flujo que se va a países vecinos".

Para cerrar, el gerente de Cecaer resaltó: "Sin dudas, el combustible sufre un atraso en su propio valor, además de un atraso impositivo, que el gobierno postergó para que no impacté en los precios. Eso, en algún momento, deberá ir cambiando, porque no es una situación que vaya a durar mucho tiempo".