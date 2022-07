Falta gasoil: "La situación es desesperante"

"El gobierno está diciendo que se va a solucionar en los próximos días, pero esto es una pared que dijimos que íbamos a chocar hace dos meses. Sabíamos de la problemática, lo veníamos anticipando. Dijeron que no generemos psicosis. Pero la situación es desesperante, el comerciante viene con dos años de recesión y no puede darle respuestas a los consumidores", detalló Boz.

"Sí hay una situación internacional que hace que el precio esté disparado. Pero la realidad es que el faltante no se da en todos lados. La petrolera que domina el mercado tiene 51% de participación estatal. Es decir, no son totalmente privados. Acá se trata también de una decisión política. En Argentina hace muchos años no se trabaja seriamente en materia energética", apuntó luego.